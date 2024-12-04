Никто не заметил потери рубля

Вместо вступленияКогда рубль настолько же быстро, насколько и неожиданно, преодолел важнейший психологический рубеж по курсу к доллару – ровно 100, большие СМИ, зачисленные в «деловые», а также сетевые ресурсы, буквально пестрели заголовками особого рода.