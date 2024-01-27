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Мэр Львова: Я против того, чтобы мои совершеннолетние дети шли в армию до окончания обучения

Мэр Львова: Я против того, чтобы мои совершеннолетние дети шли в армию до окончания обучения

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что он против отправки своих совершеннолетних детей в армию, пока те не завершили свое обучение.

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