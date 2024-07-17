Ван И: Китай готов с Венгрией способствовать урегулированию ситуации на Украине

Министр иностранных дел Китая Ван И в рамках телефонного разговора с руководителем внешнеполитического ведомства Венгрии Петером Сийярто заявил, что Пекин готов сотрудничать с Будапештом, чтобы способствовать развитию ситуации на Украине в направлении политического урегулирования.
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