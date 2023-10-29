Семьям погибших и пострадавших шахтёров окажут всемерную помощь

Президент Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родным и близким горняков, погибших в результате пожара на шахте имени Костенко АО «АрселорМиттал Темиртау» в Карагандинской области, сообщает пресс служба акимата Карагандинской области.
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