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Салиба о 0:1: «ПСЖ» ничем не удивил – мы знали, что это сильная команда. В первые 20 минут пришлось пострадать, во 2-м тайме «Арсенал» сыграл лучше»

«Мы немного разочарованы этим поражением и тем, что пропустили очень ранний гол. Потом мы немного исправились, но в первые 20 минут пришлось пострадать.

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