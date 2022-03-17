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НХЛ. «Миннесота» победила «Бостон», «Тампа» обыграла «Сиэтл»

«Миннесота» победила «Бостон» (4:2) в очередной день регулярного чемпионата НХЛ. «Тампа» обыграла в гостях «Сиэтл» (4:1), «Коламбус» взял верх над «Оттавой» (4:1).

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