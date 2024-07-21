В Камском Устье водитель «четырнадцатой» вылетел с трассы в кювет и погиб

Сегодня ночью в Камском Устье произошло ДТП, в котором погиб 27-летний водитель. По предварительным данным, мужчина за рулем «Лады» 14-й модели не выбрал безопасную скорость, совершил съезд в кювет и опрокинулся.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии