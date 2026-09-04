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Регионы России

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Евгений Чирка: Рекорд – это территория факта

Евгений Чирка: Рекорд – это территория факта

Одни достижения остаются в истории, другие исчезают вместе с новостной лентой. Можно ли превратить результат человека, команды, массового события, организации, региона, города или даже страны в доказанный международный факт? И зачем странам БРИКС+ единое пространство достижений? Председатель Общественного совета Медиахолдинга «Регионы России», легендарный предприниматель и давний друг «РР» Анатолий Аронов поговорил об этом с Евгением Чирка – известным предпринимателем, исследователем человеческого потенциала, рекордсменом, организатором международных рекордов, основателем, главным редактором и главным арбитром BRICS RECORD.

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