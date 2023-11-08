В России оценили совместную работу «летающего радара» с «Триумфом»

Совместная работа зенитного ракетного комплекса С-400 «Триумф» с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения и управления А-50 увеличивает точность поражения целей в зоне проведения спецоперации на Украине, сообщил военный эксперт Вадим Мингалев.
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