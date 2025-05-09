Военный объяснил участие российских беспилотников впервые в параде Победы

Участие российских беспилотников в параде Победы на Красной площади весьма закономерно, потому что это и показатель того, что сегодня происходит на поле боя, и демонстрация одного из важнейших эффективных видов вооружения, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.