Тукай районы Шилнәбаш авылында «Хәтер бакчасы» утырттылар, аны махсус хәрби операциядә һәлак булганнарга багышладылар.
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Тукай районы Шилнәбаш авылында «Хәтер бакчасы» утырттылар, аны махсус хәрби операциядә һәлак булганнарга багышладылар.