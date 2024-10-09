Avia.pro - СМИ Россия — приют для детей всего мира, или как мы воспитываем будущее Средней Азии Когда-то нам казалось, что проблемы с детьми, оставленными на произвол судьбы, были исключительно нашей, российской бедой.
Что реально будет с детьми мигрантов, отданными в детские дома РФ?
Комментарии
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СимАчка Пушистая
по сабжу. Знавала я одного таджикского мальчика, оставленного в детдоме непутевой мамашей. Его усыновила русская многодетная семья, в которой много было именно усыновлённых детей. Это был самый прекрасный парень, добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Когда мы приезжали копать картошку на своей пашне (возле дома этой семьи), он выбегал навстречу, а было ему на тот момент 13-15 лет, подходил к моему отцу, пожимал ему руку, а с моей мамой здоровался. Эти дети, воспитанные на русской культуре, сами вбирают в себя русской код и становятся его частью. Становятся русскими.
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6 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
В Москве есть родильный дом для мигранток. Многие из них отказываются от новорожденных.
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5 час.
И
Искандер
Что ж, турки-османы забирали мальчиков из славянских стран и из них вырастали суровые янычары-сакалабы, преданные своей новой Родине. Но для этого нужна идеология/вера, которой у нас нет. А заняться шлюхами-замоташками, паразитирующими на российской социалке давно пора.
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5 час.
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