Что реально будет с детьми мигрантов, отданными в детские дома РФ?

СимАчка Пушистая

по сабжу. Знавала я одного таджикского мальчика, оставленного в детдоме непутевой мамашей. Его усыновила русская многодетная семья, в которой много было именно усыновлённых детей. Это был самый прекрасный парень, добрый, отзывчивый, трудолюбивый. Когда мы приезжали копать картошку на своей пашне (возле дома этой семьи), он выбегал навстречу, а было ему на тот момент 13-15 лет, подходил к моему отцу, пожимал ему руку, а с моей мамой здоровался. Эти дети, воспитанные на русской культуре, сами вбирают в себя русской код и становятся его частью. Становятся русскими.