The Washington Post: Кто виноват в подрыве "Северных потоков"

Координатором состоявшегося прошлой осенью подрыва трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» был полковник украинских Сил специальных операций (входят в состав Вооруженных сил Украины) Роман Червинский.
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