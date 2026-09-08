Белоусов: РФ и Вьетнам опираются на совместный план партнерства в военной сфере

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. Минобороны России и Вьетнама поддерживают контакты и в своей работе опираются на совместный план стратегического партнерства в военной сфере.
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