Движение транспорта в центре и на западе столицы временно ограничат 12 и 13 сентября

Велофестивали и гонки изменят схему движения в Москве 12 и 13 сентября. В субботу ограничения затронут Садовое кольцо, улицы в центре и на западе столицы, где пройдут «Московский осенний велофестиваль» и велогонки «Москва» и «Россия».