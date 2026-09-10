Движение транспорта в центре и на западе столицы временно ограничат 12 и 13 сентября

Велофестивали и гонки изменят схему движения в Москве 12 и 13 сентября. В субботу ограничения затронут Садовое кольцо, улицы в центре и на западе столицы, где пройдут «Московский осенний велофестиваль» и велогонки «Москва» и «Россия».
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