17 дизайнов ванных комнат и уборных, которые настолько ужасны, что на них больно смотреть

Ванная комната — это место, где хочется расслабиться и отдохнуть. Все пользуются ими каждый день. Но иногда дизайнерские решения вызывают совершенно противоположные эмоции, заставляя смеяться сквозь слёзы.
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