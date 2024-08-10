Линичук об Олимпиадах: «Мы не идем, а бежим к моменту, когда будет не отбор, а набор участников. Может, у наших внуков будет возможность в лучшем случае читать об Играх в учебниках»

С 26 июля по 11 августа в Париже проходят летние Олимпийские игры. «Несколько лет назад в интервью я выражала надежду на то, что в олимпийском движении никогда не наступит момент, когда будет не отбор, а набор участников.
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