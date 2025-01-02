Аналитики: диверсификация вкладов снижает риски и повышает доходность

Утверждать, что открытие одного вклада предпочтительнее нескольких, сложно — исключением может быть обстоятельство, когда банк готов в обмен на более значительный депозит предложить более выгодные условия в виде повышенной ставки, заявил аналитик нашего маркетплейса Иван Багетов.