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Русская весна

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Суд над президентом: Дональду Трампу вынесут вердикт и приговор — AP

Суд над президентом: Дональду Трампу вынесут вердикт и приговор — AP

Суд над президентом: Дональду Трампу вынесут вердикт по делу о фальсификации отчетности, сообщает Associated Press (AP).

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Комментарии
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Eduard
Суд незаконный как и все фейковые обвинения.Не понимаю как в Америке с такими &quot;судами&quot; вообще живут!
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14 час.
Eduard
Всеэти обвинения фальшивые,как и всё на Западе.Тамвзрывают трубопроводы,все знают кто взорвал,ноюкак видите ни одного обвиняемого.Зато к &quot;запятой&quot; на бумаге чутт не с ножом цепляются!
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14 час.

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