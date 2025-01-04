Суд незаконный как и все фейковые обвинения.Не понимаю как в Америке с такими "судами" вообще живут!

Eduard

Всеэти обвинения фальшивые,как и всё на Западе.Тамвзрывают трубопроводы,все знают кто взорвал,ноюкак видите ни одного обвиняемого.Зато к "запятой" на бумаге чутт не с ножом цепляются!