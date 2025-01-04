Суд над президентом: Дональду Трампу вынесут вердикт по делу о фальсификации отчетности, сообщает Associated Press (AP).
Суд над президентом: Дональду Трампу вынесут вердикт и приговор — AP
Комментарии
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Eduard
Суд незаконный как и все фейковые обвинения.Не понимаю как в Америке с такими "судами" вообще живут!
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14 час.
Eduard
Всеэти обвинения фальшивые,как и всё на Западе.Тамвзрывают трубопроводы,все знают кто взорвал,ноюкак видите ни одного обвиняемого.Зато к "запятой" на бумаге чутт не с ножом цепляются!
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14 час.
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