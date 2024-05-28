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Главреда украинской газеты отправят в ВСУ после суток удержания в военкомате

Главного редактора украинской газеты "Экономическая правда" Дмитрия Денкова отправят служить в Вооруженные силы Украины (ВСУ) после того, как его сутки продержали без связи в территориальном центре комплектования (ТЦК, украинское название военкоматов).

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Комментарии
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Eduard
Шантажом его затравили!
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