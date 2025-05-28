«Куньлунь» будет играть на площадке канадского размера в Мытищах

«Арену Мытищи» ждут изменения – будет модернизирована хоккейная коробка основного поля ледовой арены, благодаря чему «Куньлунь» сможет принимать соперников в Мытищах на ледовой площадке канадского размера (60х26 м).
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