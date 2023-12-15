ЗРК FrankenSAM будут собираться на Украине

Боевая машина ЗРК "Бук", переоснащенная под ракеты AIM-7. Фото Telegram / "Вестник ПВО" Не так давно стало известно, что США разработали для киевского режима несколько зенитных ракетных комплексов специфического облика под общим названием FrankenSAM.