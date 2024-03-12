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Вирус COVID-19 может оставаться в организме более 1 года

Исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско сделали поразительное открытие. Эта работа может помочь объяснить, почему некоторые люди страдают от длительного заболевания COVID — состояния, при котором симптомы сохраняются еще долго после первоначального заражения.

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