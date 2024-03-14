Что делать при обнаружении беспилотника

Жителям Тверской области в случае визуального обнаружения беспилотного воздушного судна (далее по тексту — БВС) в воздушном пространстве над территорией (объектом) своего нахождения либо в непосредственной близости от его границ убедительная просьба сообщать об этом любыми доступными средствами по телефону «112» или в дежурные службы УМВД России по Тверской области (тел.