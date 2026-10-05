Петербург разгребает «тепловые» проблемы: что скрывается за 23% нарушений в домах?

Петербург вступил в отопительный сезон не без проблем. Как сообщает «Деловой Петербург», проверки, проведённые перед стартом сезона, выявили нарушения в 876 из 3800 многоквартирных домов — это почти четверть от общего числа! Но что именно скрывается за этими цифрами? Чаще всего проблемы обнаруживались в подвалах (818 случаев), тепловых пунктах (457) и контурах отопления (297).
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