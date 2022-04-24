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Минобороны РФ в списке потерь пяти войсковых частей Нацгвардии Украины сообщило о 27 убитых, 96 раненых и 107 дезертирах

Министерство обороны РФ опубликовало в Telegram-канале новые списки потерь Национальной гвардии Украины за период специальной военной операции, начавшейся 24 февраля.

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