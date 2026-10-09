Страна и люди
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Страна и люди

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Соловьиная трель: во время проверки систем оповещения в Москве запоют птицы

Соловьиная трель: во время проверки систем оповещения в Москве запоют птицы

Сегодня, в пятницу, 9 октября, в Москве, Московской области и ряде других субъектов РФ состоится тестирование систем экстренного оповещения.

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