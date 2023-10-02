В Турции пациенты представляют угрозу для жизни врачей

Очередной турецкий врач получил ранение во время исполнения своего профессионального долга, потому как в отделении неотложной помощи Учебно-исследовательской больницы Анкары (EAH) вечером 1 октября произошла вооруженная потасовка, пишет 2 октября Cumhuriet.