НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

128 подписчиков

Александрова о победе над Швентек: «Просто вышла на корт и постаралась показать максимум. Кажется, хорошо получилось»

Александрова о победе над Швентек: «Просто вышла на корт и постаралась показать максимум. Кажется, хорошо получилось»

Она выиграла 6:4, 6:2 в четвертом круге в Майами. «Я просто старалась на максимум проводить каждый розыгрыш – с первого и до последнего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх