В Краснодарском крае и Крыму подорожают билеты на поезда

Стоимость проезда по территории Кубани составит 47 рублей за 10-километровый участок.Цены на билеты в поездах ООО "Южная пригородная пассажирская компания" вырастут по Краснодарскому краю и Крыму с 1 января 2024 года.
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