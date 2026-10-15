Серия поддерживающих мер, действующих в традиционный пиковый сезон сделок с жильем, должна заработать сообща и способствовать закреплению восстановления рынка недвижимости Шанхая, считают эксперты.
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