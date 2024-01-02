Прогноз таро: Чего бояться россиянам в 2024 году и как избежать негативных сценариев Татьяна СергееваВ свете кармических предсказаний таролога Марины Таро, 2024 год для россиян будет периодом трудных испытаний, но при этом, он открывает двери к успеху для целеустремленных личностей.
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