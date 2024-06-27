Объединение образования и промышленности дает устойчивое будущего

26 июня 2024 года заместитель председателя Свердловского регионального отделения (РО) Союза машиностроителей России Слудных Анатолий Владимирович традиционно принял участие в качестве председателя государственной экзаменационной комиссии в защите выпускных квалификационных работ выпускников Уральского института управления - филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (РАНХиГС).
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