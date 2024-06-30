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Политик Пюрнер: Германии нужно потребовать от Украины начать переговоры с РФ

Политик Пюрнер: Германии нужно потребовать от Украины начать переговоры с РФ

Германии необходимо потребовать от Украины принять участие в переговорах с Россией. Об этом в социальной сети X (бывший Twitter) заявил кандидат в депутаты Европарламент от партии BSW доктор Фридрих Пюрнер.

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