Артемий Лебедев © вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) признан Минюстом иностранным агентом)Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в рубрике «Ответошная» успокоил 17‑летнюю Яну из Германии, которая переживает из‑за негативной реакции семьи на ее планы переехать в Россию.