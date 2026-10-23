Артемий Лебедев © вДудь/YouTube (автор канала Юрий Дудь (признан в РФ СМИ-иноагентом) признан Минюстом иностранным агентом)Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в рубрике «Ответошная» успокоил 17‑летнюю Яну из Германии, которая переживает из‑за негативной реакции семьи на ее планы переехать в Россию.
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