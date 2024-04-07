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ЗРК «Панцирь-М» впервые поразил крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО

ЗРК «Панцирь-М» впервые поразил крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО

Серийный морской зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М» впервые использовали в зоне спецоперации. Он успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) Олег Рязанцев в интервью телеканалу «Звезда».

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