ЗРК «Панцирь-М» впервые поразил крылатую ракету Storm Shadow в зоне СВО

Серийный морской зенитный ракетный комплекс «Панцирь-М» впервые использовали в зоне спецоперации. Он успешно поразил крылатую ракету Storm Shadow, сообщил гендиректор холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) Олег Рязанцев в интервью телеканалу «Звезда».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии