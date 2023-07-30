Приключения российско-немецких блогеров во Франции, или Что это, если не угасание Запада?

Evgenija Palette

Конечно, медицина для широких масс, в поликлиниках и с вызовом врача на дом - плоха. Врачи есть, НО ОНИ ВСЕ БЕГАЮТ ПО ЧАСТНЫМ ПОЛИКЛИНИКАМ, КАТАСТРОФИЧЕСКИ СОКРАТИВ СВОИ ЧАСЫ ПРИЕМА В УЧАСТКОВЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ. Причем - ни там, ни здесь - ничего не знают и знать не хотят, кроме гонорара... И С ЭТИМ БЕЗУСЛОВНО НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ... Как и с возвращением фельдшерских пунктов в села, где 300 км. до районной больницы... Это просто трагедия, что учинила эта белобрысая счетовод с медициной. Раньше бабулька поднялась, завернула в платочек пяток яичек, и пошла... К фельдшеру. Давление померять, цитрамончику съесть, новостями обменяться... МЕСТНЫЙ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ! (фельдшерский пункт)... И вроде жизнь уж не такая беспросветная... Милые мои бабульки, живущие в деревнях, как вам этого не хватает... Может, она сама, эта белобрысая крыса заболеет, и поймет, что натворила...