Политика как она есть

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Приключения российско-немецких блогеров во Франции, или Что это, если не угасание Запада?

Приключения российско-немецких блогеров во Франции, или Что это, если не угасание Запада?

Когда пишешь о проблемах Запада, некоторые люди тут же начинают ёрнически вспоминать, что нам уже давно говорят о загнивании Запада, да что-то он всё никак не загнивает, а проблемы есть, вроде как, только у России.

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Комментарии
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людмила михайлик
У нас медицина только по телевизору, она оптимизированна, врачей наших не осталось, записаться мложно
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1 д.
Evgenija Palette
Конечно, медицина для широких масс, в поликлиниках и с вызовом врача на дом - плоха.  Врачи есть, НО ОНИ ВСЕ БЕГАЮТ ПО ЧАСТНЫМ ПОЛИКЛИНИКАМ, КАТАСТРОФИЧЕСКИ СОКРАТИВ  СВОИ ЧАСЫ ПРИЕМА В УЧАСТКОВЫХ ПОЛИКЛИНИКАХ. Причем - ни там, ни здесь - ничего не знают и знать не хотят, кроме гонорара... И С ЭТИМ БЕЗУСЛОВНО НАДО ЧТО-ТО ДЕЛАТЬ... Как и с возвращением фельдшерских пунктов в села, где 300 км. до районной больницы... Это просто трагедия, что учинила эта белобрысая счетовод с медициной.  Раньше бабулька поднялась, завернула в платочек пяток яичек, и пошла... К фельдшеру. Давление померять, цитрамончику съесть, новостями обменяться... МЕСТНЫЙ ОЧАГ КУЛЬТУРЫ! (фельдшерский пункт)... И вроде жизнь уж не такая беспросветная...  Милые мои бабульки, живущие в деревнях, как вам этого не хватает... Может, она сама, эта белобрысая крыса заболеет, и поймет, что натворила...
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21 час.
Любовь я
Ой, даже если и заболеет, лечиться будет всеми НЕдоступными простым смертным средствами и специалистами.
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11 час.

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