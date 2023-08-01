Страна и люди

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Григорий Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим!

Григорий Азарёнок: если попрут западники, мы скажем: веди нас, Батька! И пойдём. И победим!

Угрозы и вызовы перед Беларусью нарастают. Соседи грозят закрытием границ, увеличивают группировки войск, собираются вводить новые санкции.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Григорий Азаренок,Сергей Кургинян Россия и Белоруссия пока сидят в окопах и ждут чего ,а Европа действует против России и Белоруссии.В Европе рост фашизма в новом формате,а в России и Белоруссии ожидание чего  и роста активности оппозиции.Русские должны отнестись к этому спокойно, с пониманием и знать: все, ребята, погуляли 30 лет и хватит нам либерализма,сыты. Для российского и белорусского обществ мобилизация- пугало,от которого надо бежать.Не готовы общества к наступлению по всем фронтам.Посидим в укрытии.
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