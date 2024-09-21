Steak Lovers
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Steak Lovers

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  • ВераВерная
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Помидоры на зиму «Сочные»: из банки выпивают даже рассол

Помидоры на зиму «Сочные»: из банки выпивают даже рассол

Этот рецепт идеален для тех, кто ценит простоту в заготовках. Всего несколько шагов и минимум компонентов, а результат — вкусные, сочные помидоры с насыщенным рассолом, который всегда выпивается до последней капли.

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ВераВерная
Консервированные или маринованные. Разница?
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