Падение гнилой питерской интеллигенции: сначала «нет войне», теперь шевроны ВСУ, что дальше?

igor laptev

сотрудники РАН! и чё вы там делаете? жрёте мои налоги? и у вас хва тает наглости быть недовольными? вы чё о себе возомнили тупые растения умеющие болтать научными терминами? заявите хоть один о фундаментальном открытии тогда я быть может выслушаю о ваших неприятностях. а в данный момент вся ваша свора сидит на моей шее! вы там не охуели? я абсолютно знаю что половину из вас в любом секторе науки смогу после полугодовой конкретной подготовки превысить вашу компетентность. вывод: вы расслабившиеся ни на что не пригодные существа которые осознали свою никчемность вздумали продавать государственные интересы как вас назовёт любой здравомыслящий человек? я знаю как вы бляди сами себя назовёте если включите научный подход. так вот ПРЕДАТЕЛИ! кто-то из вас способен со мной подискутировать? Эй РАН никто не способен из вас вступить в полемику с русским гражданином? думаю если среди вашего сообщества ещё остались истинные патриоты то они сумеют наладить контакт ради конструктивного будущего( державы а не околонаучных овощей)