Асексуальность: 5 честных историй об отношениях без секса

Асексуалы не осознанно выбирают жизнь, в которой нет места сексуальным отношениям. Они не испытывают возбуждения или порывов к сексу, однако такие люди могут строить крепкие отношения и жить в любви со своими партнерами.
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