Весь контент после запуска Helldivers 2 будет бесплатным Весь пострелизный конте...

Весь контент после запуска Helldivers 2 будет бесплатнымВесь пострелизный контент Helldivers 2 будет бесплатным: об этом сообщил один из разработчиков игры, выступая на форуме в ответ пользователю, обратившемуся за разъяснениями по вопросу обновлений.