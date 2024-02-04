Весь контент после запуска Helldivers 2 будет бесплатным Весь пострелизный конте...

Весь контент после запуска Helldivers 2 будет бесплатнымВесь пострелизный контент Helldivers 2 будет бесплатным: об этом сообщил один из разработчиков игры, выступая на форуме в ответ пользователю, обратившемуся за разъяснениями по вопросу обновлений.
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