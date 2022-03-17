Концепт Audi A6 Avant e-tron показал, каким станет будущий универсал

Концепт Audi A6 Avant e-tron показал, каким станет будущий универсалПочти год назад в Китае был представлен концептуальный лифтбек Audi A6 e-tron, и уже тогда разработчики заявили, что он на 95% соответствует будущему серийному электромобилю.