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  • Герасим
    Забавно, что те же японцы из сузуки не стали борщить с ценниками и подняли цены всего лишь на 20 000руб. Получается п...Две японские марк...

Концепт Audi A6 Avant e-tron показал, каким станет будущий универсал

Концепт Audi A6 Avant e-tron показал, каким станет будущий универсал

Концепт Audi A6 Avant e-tron показал, каким станет будущий универсалПочти год назад в Китае был представлен концептуальный лифтбек Audi A6 e-tron, и уже тогда разработчики заявили, что он на 95% соответствует будущему серийному электромобилю.

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