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Происшествия

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Столичные оперативники ликвидировали в Зеленограде нарколабораторию по производству амфетамина

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве и Управления по контролю за оборотом наркотиков московского Главка пресечена деятельность нарколаборатории, расположенной в Зеленограде.

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