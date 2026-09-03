Столичные оперативники ликвидировали в Зеленограде нарколабораторию по производству амфетамина

Сотрудниками Отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Зеленоградскому АО ГУ МВД России по г. Москве и Управления по контролю за оборотом наркотиков московского Главка пресечена деятельность нарколаборатории, расположенной в Зеленограде.
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