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Отец Путина был награжден приказом автора прорыва блокады Ленинграда

Отец Путина был награжден приказом автора прорыва блокады Ленинграда

Во время Великой Отечественной войны отец российского президента Владимира Путина Владимир Спиридонович Путин был награжден медалью «За боевые заслуги» приказом маршала Советского Союза Леонида Говорова, который разрабатывал план прорыва блокады Ленинграда, сообщает РИА Новости со ссылкой на архивные документы.

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