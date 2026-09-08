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Михалков заявил, что уехавшим из России после 2022 года незачем возвращаться

Михалков заявил, что уехавшим из России после 2022 года незачем возвращаться

Режиссер Никита Михалков считает, что большинство уехавших после 2022 года сделали это из-за страха потерять накопленное в России.

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