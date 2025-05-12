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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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**Понабирают зумерков в обзорщики: издатель “Капитана Блада” недоволен обзора.....

Понабирают зумерков в обзорщики: издатель “Капитана Блада” недоволен обзорами на игру со стороны прессыОлег Клаповский, сооснователь издательства SNEG, прокомментировал умеренные отзывы о переиздании экшена «Приключения Капитана Блада», вышедшего 6 мая.

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