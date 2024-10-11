Врач объяснил, как сохранить здоровье коленей и когда обращаться к врачу

Этот недуг является большой проблемой для современного человека Заболевания опорно-двигательного аппарата представляют большую проблему для современного человека, рассказал «Вечерней Москве» эндокринолог сети «Клиника Фомина» Александр Калинченко.
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