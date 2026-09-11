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Новости Брянска

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Вражеские дроны окружили Климово 10 сентября

Вражеские дроны окружили Климово 10 сентября

Вы могли это пропустить. «Новости Брянска» расскажут о самых интересных и по-прежнему актуальных событиях минувшего дня.

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