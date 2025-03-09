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Киев захотел добиться от России частичного прекращения огня

Киев захотел добиться от России частичного прекращения огня

Киев захотел добиться от России частичного прекращения огня. Об этом сообщает Financial Times (FT). Утверждается, что представители Украины озвучат это предложение американцам на встрече в Саудовской Аравии.

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